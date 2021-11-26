ВОЗ признала вызывающими обеспокоенность 5 штаммов коронавируса
Фото: ВОЗ отнесла пять штаммов коронавируса к вызывающим обеспокоенность (Getty Images)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вызывающими обеспокоенность пять штаммов коронавируса. Среди них и новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, получивший название "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.
В настоящее время ВОЗ относит к вызывающим озабоченность следующие варианты коронавируса:
- Альфа (британский) - B.1.1.7, обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года;
- Бета (южноафриканский) - B.1.351, обнаружен в ЮАР в мае 2020-го;
- Гамма (бразильский) - выявлен в Бразилии в ноябре прошлого года;
- Дельта (индийский) - B.1.617.2, выявлен в Индии в октябре 2020 года;
- Омикрон - B.1.1.529, обнаружен в ноябре 2021 года в нескольких странах Южной Африки, включая Ботсвану, Лесото, Мозамбик.
Напомним, штамм "Омикрон" ВОЗ признала вызывающим обеспокоенность на экстренном заседании 26 ноября.
Отметим, в Бельгии подтвердили первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529.
Как сообщало РБК-Украина, BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.