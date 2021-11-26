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Новий COVID-штам: Канада та ще 7 країн закрили кордон для Африки

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П'ятниця 26 листопада 2021 21:14
Новий COVID-штам: Канада та ще 7 країн закрили кордон для Африки Фото: Канада та ще 7 країн закрили кордон для Африки
Автор: Сергій Пишкін

Після виявлення нового штаму коронавірусу на території Африки, низка країн почала вводити обмеження на польоти до ПАР. Протягом дня список держав продовжує збільшуватись.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.

Які ще країни закрили свій кордон для громадян Африки

  • Канада - країна повністю закрила авіарейси для жителів ПАР. Тим часом опозиційні партії та прем'єр-міністри провінцій закликають до введення суворих прикордонних заходів, аби запобігти потраплянню нового штаму до країни;
  • Саудівська Аравія;
  • Марокко;
  • Росія - закриває в'їзд для жителів Африки й Гонконгу;
  • США;
  • Кіпр;
  • Данія;
  • Туреччина;

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у зв'язку з побоюваннями щодо виявлення нового COVID-штаму, який отримав назву "Омікрон", низка країн почали закривати свої кордони для жителів ПАР.

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