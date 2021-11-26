Новий COVID-штам: Канада та ще 7 країн закрили кордон для Африки
Фото: Канада та ще 7 країн закрили кордон для Африки
Після виявлення нового штаму коронавірусу на території Африки, низка країн почала вводити обмеження на польоти до ПАР. Протягом дня список держав продовжує збільшуватись.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Economic Times.
Які ще країни закрили свій кордон для громадян Африки
- Канада - країна повністю закрила авіарейси для жителів ПАР. Тим часом опозиційні партії та прем'єр-міністри провінцій закликають до введення суворих прикордонних заходів, аби запобігти потраплянню нового штаму до країни;
- Саудівська Аравія;
- Марокко;
- Росія - закриває в'їзд для жителів Африки й Гонконгу;
- США;
- Кіпр;
- Данія;
- Туреччина;
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у зв'язку з побоюваннями щодо виявлення нового COVID-штаму, який отримав назву "Омікрон", низка країн почали закривати свої кордони для жителів ПАР.