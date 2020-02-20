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В Полтавской области протестуют против размещения эвакуированных из Уханя

Новости » Общество     20.02.2020 - 09:17
В Полтавской области протестуют против размещения эвакуированных из Уханя
Фото: пикет в Новых Санжарах (fb.com / central.ru.poltava)

Местные жители перекрыли дорогу вблизи медицинского центра

В Полтавской области местные жители устроили акцию протеста вблизи медицинского центра "Новые Санжары", где якобы должны разместить эвакуированных из Уханя украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам жителей поселка Новые Санжары, они получили информацию о том, что в местном медицинском центре планируют разместить украинцев, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом Уханя. Протестующие утверждают, что медучреждение не подстроено под карантин.

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По состоянию на утро, 20 февраля, протестующие заблокировали дорогу до медицинского центра. Местные власти планируют сегодня утром провести внеочередную сессию, на которую пригласили представителя Службы безопасности Украины.

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Также местные СМИ сообщают, что на выезде из Новых Санжар произошли столкновения между жителями и правоохранителями. Полиция задержала нескольких участников акции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винниках Львовской области местные жители устроили акцию протеста против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя. Протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных.

Также РБК-Украина писало, что самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами не прибыл в международный аэропорт "Борисполь", как это планировалось ранее. Сейчас самолет кружит между Полтавой и Днепром на подлете к харьковскому аэропорту.

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