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У Нових Санжарах протестують кілька сотень людей через евакуйованих з Уханя

Новини » Надзвичайні події     20.02.2020 - 12:04
У Нових Санжарах протестують кілька сотень людей через евакуйованих з Уханя
Фото: пікет в Нових Санжарах (fb.com / central.ru.poltava)

Протестувальники палять шини

Біля медичного центру в Нових Санжарах (Полтавська область), куди планують доставити евакуйованих з Уханя, триває акція протесту, в якій беруть участь декілька сотень місцевих жителів. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Нацполіції Полтавській області Юрій Сулаєв.

За його словами, з ранку намагалися перекривати дорогу міжміського сполучення. На даний момент протестувальники палять шини.

"Зараз триває переговорний процес. Працівники поліції закликають людей не вдаватися до силових протистоянь. Акція протесту триває, люди знаходяться на вулиці. З ночі до ранку там перебувало всього 80 осіб. Зараз там кілька сотень людей", - заявив Сулаєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області місцеві жителі влаштували акцію протесту поблизу медичного центру "Нові Санжари", де нібито повинні розмістити евакуйованих з Уханя українців. Місцеві жителі перекрили дорогу поблизу медичного центру.

Пізніше правоохоронці закликали жителів селища Нові Санжари припинити блокувати дорогу до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців. Також поліція відзначила, що були встановлені понад 10 найбільш агресивних протестувальників і з ними проведені профілактичні бесіди.

Відзначимо, 20 лютого літак з 45 українцями і 27 іноземцями приземлився в аеропорту Харкова. Звідти эвакуируемые будуть доставлені в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари", де вони перебуватимуть на карантині протягом 14 днів.

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