Новые подробности о смертельном ДТП под Харьковом: водитель фуры был пьян

Водитея MAN задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Отметим, что ДТП произошло 25 ноября около 17:30 в Харьковской области. Там столкнулись автомобиль Chevrolet Nubira с фурой MAN.

После столкновения MAN с полуприцепом опрокинулся на левый бок и упал на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Также фура задела авто Suzuki СХ-4.

В результате ДТП на месте погибли 49-летний водитель такси и двое его пассажиров - 49-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Водители Chevrolet и Suzuki с телесными повреждениями доставлены в больницу. Также травмы получил 51-летний пассажир Chevrolet. Ему предоставили медицинскую помощь на месте. Пострадал и водитель MAN. Он был госпитализирован, но жизни мужчины ничего не угрожает.