Нові подробиці про смертельну ДТП під Харковом: водій фури був п'яний

Водія MAN затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Зазначимо, що ДТП сталася 25 листопада близько 17:30 у Харківській області. Там зіткнулися автомобіль Chevrolet Nubira з фурою MAN.

Після зіткнення MAN з напівпричепом перекинувся на лівий бік і впав на зустрічну смугу руху, де в цей час був автомобіль таксі Renault Logan. Також фура зачепила авто Suzuki СХ-4.

Внаслідок ДТП на місці загинули 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів - 49-річна жінка та трирічна дівчинка.

Водіїв Chevrolet та Suzuki з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Також травми зазнав 51-річний пасажир Chevrolet. Йому надали медичну допомогу дома. Постраждав і водій MAN. Він був госпіталізований, але життю чоловіка нічого не загрожує.