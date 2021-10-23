Новые MacBook, смартфоны Pixel и Android 12. Главное из мира технологий

Американская компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила новые MacBook Pro. Ее конкурент - Google - презентовал новую мобильную ОС Android 12 и смартфоны Pixel 6.
РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий.
Американская компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и беспроводных наушников AirPods.
MacBook Pro выйдет в двух версиях - на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки лишились тачбара над клавиатурой, но получили самые мощные в своем классе процессоры и необходимые разъемы, которых не хватало в предыдущем поколении.
Дисплеи теперь имеют вырез вверху и поддержку частоты 120 Гц, а также максимальную яркость на уровне 1600 нит. Ценники стартуют от 1 999 долларов за младшую версию и от 2 499 долларов за старшую.
AirPods 3 получили дизайн Pro-версии, функцию пространственного аудио, адаптивный эквалайзер, а также защиту от воды. Цена в США - 179 долларов.
Фото: новые гаджеты (скрин с презентации Apple)
На этой неделе наконец была представлена финальная версия новой мобильной операционной системы Android 12. Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек.
Интерфейс Android 12 имеет единое цветовое пространство - при изменении обоев система автоматически оформляется в этой же цветовой гамме. Также на панели уведомленийбудут увеличенные иконки.
Фото: интерфейс Android 12 (blog.google)
Профильные ресурсы полагают, что Microsoft начал работать над собственным процессором. По крайней мере об этом свидетельствует новая вакансия главного архитектора SoC в подразделении Surface.
Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами.
Тем временем стало известно, что китайский производитель смартфонов Xiaomi начнет массовое производство собственных автомобилей через два-три года. Пока неизвестно, будет ли налажено сотрудничество с другими автопроизводителями.
Ожидается, что первые автомобили на электрической тяге появятся в первой половине 2024 года.
Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, оснащенные процессорами Tensor собственного производства. Базовая версия получила дисплей диагональю 6,4 дюйма, тогда как старшая - 6,7 дюйма. В обоих случаях применены панели типа OLED.
Новинки получили улучшенные камеры и аккумуляторы по сравнению с предыдущим поколением. Цены в США от 599 долларов за Pixel 6 и от 899 долларов за 6 Pro.
Фото: Pixel 6 и 6 Pro (скриншот с презентации)
В середине недели на фоне выхода индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу курс биткойна превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический рекорд для самой популярной криптовалюты.
Арбитражный суд Москвы запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung. Данное решение связано с судебным иском в отношение работы платежного сервиса Samsung Pay.
Швейцарской компании Sqwin SA удалось в первой инстанции доказать, что Samsung Pay якобы нарушает ее российский патент на систему электронных платежей. Под запрет попала 61 модель - от выпущенного в 2017 году Galaxy J5 до новейших Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Решение не вступило в силу, оно обжаловано, поэтому смартфоны пока продаются.
Американская компания Lockheed Martin совместно с Nanoracks и Voyager Space и в сотрудничестве с NASA будут работать над проектом первой в мире частной космической станции.
Проект под названием Starlab ставит целью "проведение важных научных исследований, стимулирование производства и поддержание американского присутствия на низкой околоземной орбите".
Ожидается, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории. На ней на длительной основе смогут размещаться четыре астронавта. Кроме того, частная станция сможет принимать космических туристов.