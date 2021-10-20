Биткойн превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический максимум

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данный криптовалютной биржи Coindesk .

В частности, по состоянию на 16:59 по киевскому времени биткойн торговался на отметке 66 040 долларов. За сегодня его стоимость поднялась на 5,7%.

Отметим, предыдущий рекорд был установлен 14 апреля 2021 года. Нынешний рост обусловлен с выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткойном, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.