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Биткойн превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический максимум

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Среда 20 октября 2021 17:16
Биткойн превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический максимум Фото: биткойн снова начал расти (Chesnot/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Курс биткойна сегодня, 20 октября, превысил отметку 66 000 долларов. Это является новым историческим максимумом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данный криптовалютной биржи Coindesk.

В частности, по состоянию на 16:59 по киевскому времени биткойн торговался на отметке 66 040 долларов. За сегодня его стоимость поднялась на 5,7%.

Отметим, предыдущий рекорд был установлен 14 апреля 2021 года. Нынешний рост обусловлен с выходом индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткойном, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.

Напомним, на прошлой неделе стоимость биткойна подскочила выше 60 тысяч долларов впервые с 18 апреля.

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