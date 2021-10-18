ru ua
Пн, 18 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Вторая осенняя презентация Apple: онлайн трансляция

Новина українською →
Купертино, Понедельник 18 октября 2021 19:50
Вторая осенняя презентация Apple: онлайн трансляция Фото: Apple проводит очередную презентацию гаджетов (Lauren DeCicca/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Американская компания Apple 18 октября проводит вторую осеннюю презентацию гаджетов. Ожидается, что сегодня будет представлен новый MacBook.

РБК-Украина следит за презентацией компании из Купертино.

Где смотреть презентацию

Как обычно, презентация начнется в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на сайте apple.com, в приложении Apple TV или на официальном канале компании в YouTube.

Что сегодня может показать Apple

По информации инсайдеров, сегодня представят MacBook Pro на новом процессоре M1X. Ноутбук может получить экраны mini-LED с кадровой частотой 120 Гц, а также более узкие рамки дисплея. Ожидается, что будут представлены модели с экранами 14 и 16 дюймов.

Также могут представить обновленный компьютер Mac Mini с чипом M1X и беспроводные наушники AirPods, которые станут похожими на Pro-версию.

Напомним, ранее стало известно, что Apple сократит производство iPhone из-за нехватки чипов.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBook Apple
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров