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Google презентовала операционную систему Android 12

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Воскресенье 17 октября 2021 18:48
Google презентовала операционную систему Android 12 Фото: Google презентовала операционную систему Android 12 (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания Google представила новую версию мобильной операционной системы Android 12. ОС стала доступна для скачивания всем пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Android 12 имеет единое цветовое пространство. Так, при изменении фонового изображения главного экрана ОС автоматически оформит систему в этой цветовой гамме. При этом программа распознает даже оттенки.

Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек производителей Android-устройств. Например, у пользователей новой версии Android появится возможность скрытия выреза под фронтальную камеру.

Кроме того, на панели уведомлений создатели решили увеличить привычные иконки, чтобы на них помещалось больше информации.

Google презентовала операционную систему Android 12

Также появился упрощенный обмен паролем Wi-Fi-сети через QR-код. Управление одной рукой запускается жестом сверху вниз по нижней панели. А если повернуть телефон набок, то приложения будут работать в альбомном режиме.

При работе с геолокацией можно указать, давать точное местоположение или приблизительное. Также есть отдельное меню, где собраны приложения с доступом к геопозиции, камере и микрофону.

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