Нові MacBook, смартфони Pixel і Android 12. Головне зі світу технологій

Нові MacBook Pro і AirPods

Американська компанія Apple провела другу осінню презентацію, на якій представила нове покоління ноутбуків MacBook Pro і бездротових навушників AirPods.

MacBook Pro вийде в двох версіях - на 14 і 16 дюймів. Ноутбуки позбулися тачбара над клавіатурою, але отримали найпотужніші в своєму класі процесори і необхідні роз'єми, яких не вистачало в попередньому поколінні.

Дисплеї тепер мають виріз вгорі і підтримку частоти 120 Гц, а також максимальну яскравість на рівні 1600 ніт. Цінники стартують від 1 999 доларів за молодшу версію і від 2 499 доларів за старшу.

AirPods 3 отримали дизайн Pro-версії, функцію просторового аудіо, адаптивний еквалайзер, а також захист від води. Ціна в США - 179 доларів.

Фото: нові гаджети (скрін з презентації Apple)

Google презентувала фінальну версію Android 12

На цьому тижні нарешті була представлена фінальна версія нової мобільної операційної системи Android 12. Система увібрала в себе деякі функції і технологічні рішення сторонніх оболонок.

Інтерфейс Android 12 має єдиний колірний простір - при зміні шпалер система автоматично оформляється в цій же колірній гамі. Також на панелі сповіщень будуть збільшені іконки.

Фото: інтерфейс Android 12 (blog .google)

Microsoft може розробити власний процесор

Профільні ресурси вважають, що Microsoft почав працювати над власним процесором. Принаймні про це свідчить нова вакансія головного архітектора SoC в підрозділі Surface.

Незважаючи на оголошення, офіційної інформації про плани Microsoft по розробці власного процесора не було. Це всього лише припущення, яке може не збігатися з реальними планами.

Xiaomi почне масове виробництво автомобілів в 2024

Тим часом стало відомо, що китайський виробник смартфонів Xiaomi почне масове виробництво власних автомобілів за два-три роки. Поки невідомо, чи буде налагоджена співпраця з іншими автовиробниками.

Очікується, що перші автомобілі на електричній тязі з'являться в першій половині 2024 року.

Pixel 6 і 6 Pro

Google представила смартфони Pixel 6 і 6 Pro, оснащені процесорами Tensor власного виробництва. Базова версія отримала дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, тоді як старша - 6,7 дюйма. В обох випадках використовуються панелі типу OLED.

Новинки отримали поліпшені камери і акумулятори в порівнянні з попереднім поколінням. Ціни в США від 599 доларів за Pixel 6 і від 899 доларів за 6 Pro.

Фото: Pixel 6 і 6 Pro (скріншот з презентації)

Біткойн вперше перевищив позначку 66 000 доларів

В середині тижня на тлі виходу індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу курс біткойна перевищив позначку 66 000 доларів. Це новий історичний рекорд для найпопулярнішої криптовалюти.

Смартфони Samsung під забороною

Арбітражний суд Москви заборонив продаж більше 60 моделей смартфонів Samsung. Дане рішення пов'язане з судовим позовом щодо роботи платіжного сервісу Samsung Pay.

Швейцарській компанії Sqwin SA вдалося в першій інстанції довести, що Samsung Pay нібито порушує її російський патент на систему електронних платежів. Під заборону потрапила 61 модель - від випущеного в 2017 році Galaxy J5 до новітніх Galaxy Z Flip і Galaxy Fold. Рішення не вступило в силу, воно оскаржене, тому смартфони поки продаються.

Перша приватна космічна станція може з'явитися до 2027 року

Американська компанія Lockheed Martin спільно з Nanoracks і Voyager Space і у співпраці з NASA працюватимуть над проектом першої в світі приватної космічної станції.

Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті".

Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії. На ній на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти. Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів.