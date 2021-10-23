Нові MacBook, смартфони Pixel і Android 12. Головне зі світу технологій

Американська компанія Apple провела другу осінню презентацію, на якій представила нові MacBook Pro. Її конкурент - Google - презентував нову мобільну ОС Android 12 та смартфони Pixel 6.
РБК-Україна зібрало головні новини зі світу технологій.
Американська компанія Apple провела другу осінню презентацію, на якій представила нове покоління ноутбуків MacBook Pro і бездротових навушників AirPods.
MacBook Pro вийде в двох версіях - на 14 і 16 дюймів. Ноутбуки позбулися тачбара над клавіатурою, але отримали найпотужніші в своєму класі процесори і необхідні роз'єми, яких не вистачало в попередньому поколінні.
Дисплеї тепер мають виріз вгорі і підтримку частоти 120 Гц, а також максимальну яскравість на рівні 1600 ніт. Цінники стартують від 1 999 доларів за молодшу версію і від 2 499 доларів за старшу.
AirPods 3 отримали дизайн Pro-версії, функцію просторового аудіо, адаптивний еквалайзер, а також захист від води. Ціна в США - 179 доларів.
Фото: нові гаджети (скрін з презентації Apple)
На цьому тижні нарешті була представлена фінальна версія нової мобільної операційної системи Android 12. Система увібрала в себе деякі функції і технологічні рішення сторонніх оболонок.
Інтерфейс Android 12 має єдиний колірний простір - при зміні шпалер система автоматично оформляється в цій же колірній гамі. Також на панелі сповіщень будуть збільшені іконки.
Фото: інтерфейс Android 12 (blog .google)
Профільні ресурси вважають, що Microsoft почав працювати над власним процесором. Принаймні про це свідчить нова вакансія головного архітектора SoC в підрозділі Surface.
Незважаючи на оголошення, офіційної інформації про плани Microsoft по розробці власного процесора не було. Це всього лише припущення, яке може не збігатися з реальними планами.
Тим часом стало відомо, що китайський виробник смартфонів Xiaomi почне масове виробництво власних автомобілів за два-три роки. Поки невідомо, чи буде налагоджена співпраця з іншими автовиробниками.
Очікується, що перші автомобілі на електричній тязі з'являться в першій половині 2024 року.
Google представила смартфони Pixel 6 і 6 Pro, оснащені процесорами Tensor власного виробництва. Базова версія отримала дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, тоді як старша - 6,7 дюйма. В обох випадках використовуються панелі типу OLED.
Новинки отримали поліпшені камери і акумулятори в порівнянні з попереднім поколінням. Ціни в США від 599 доларів за Pixel 6 і від 899 доларів за 6 Pro.
Фото: Pixel 6 і 6 Pro (скріншот з презентації)
В середині тижня на тлі виходу індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу курс біткойна перевищив позначку 66 000 доларів. Це новий історичний рекорд для найпопулярнішої криптовалюти.
Арбітражний суд Москви заборонив продаж більше 60 моделей смартфонів Samsung. Дане рішення пов'язане з судовим позовом щодо роботи платіжного сервісу Samsung Pay.
Швейцарській компанії Sqwin SA вдалося в першій інстанції довести, що Samsung Pay нібито порушує її російський патент на систему електронних платежів. Під заборону потрапила 61 модель - від випущеного в 2017 році Galaxy J5 до новітніх Galaxy Z Flip і Galaxy Fold. Рішення не вступило в силу, воно оскаржене, тому смартфони поки продаються.
Американська компанія Lockheed Martin спільно з Nanoracks і Voyager Space і у співпраці з NASA працюватимуть над проектом першої в світі приватної космічної станції.
Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті".
Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії. На ній на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти. Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів.