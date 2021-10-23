Новые MacBook, смартфоны Pixel и Android 12. Главное из мира технологий

Американская компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила новые MacBook Pro. Ее конкурент - Google - презентовал новую мобильную ОС Android 12 и смартфоны Pixel 6.

Новые MacBook Pro и AirPods

Американская компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, на которой представила новое поколение ноутбуков MacBook Pro и беспроводных наушников AirPods.

MacBook Pro выйдет в двух версиях - на 14 и 16 дюймов. Ноутбуки лишились тачбара над клавиатурой, но получили самые мощные в своем классе процессоры и необходимые разъемы, которых не хватало в предыдущем поколении.

Дисплеи теперь имеют вырез вверху и поддержку частоты 120 Гц, а также максимальную яркость на уровне 1600 нит. Ценники стартуют от 1 999 долларов за младшую версию и от 2 499 долларов за старшую.

AirPods 3 получили дизайн Pro-версии, функцию пространственного аудио, адаптивный эквалайзер, а также защиту от воды. Цена в США - 179 долларов.

Фото: новые гаджеты (скрин с презентации Apple)

Google презентовала финальную версию Android 12

На этой неделе наконец была представлена финальная версия новой мобильной операционной системы Android 12. Система вобрала в себя некоторые функции и технологические решения сторонних оболочек.

Интерфейс Android 12 имеет единое цветовое пространство - при изменении обоев система автоматически оформляется в этой же цветовой гамме. Также на панели уведомленийбудут увеличенные иконки.

Фото: интерфейс Android 12 (blog.google)

Microsoft может разработать собственный процессор

Профильные ресурсы полагают, что Microsoft начал работать над собственным процессором. По крайней мере об этом свидетельствует новая вакансия главного архитектора SoC в подразделении Surface.

Несмотря на объявление, официальной информации о планах Microsoft по разработке собственного процессора не было. Это всего лишь предположение, которое может не совпадать с реальными планами.

Xiaomi начнет массовое производство автомобилей в 2024

Тем временем стало известно, что китайский производитель смартфонов Xiaomi начнет массовое производство собственных автомобилей через два-три года. Пока неизвестно, будет ли налажено сотрудничество с другими автопроизводителями.

Ожидается, что первые автомобили на электрической тяге появятся в первой половине 2024 года.

Pixel 6 и 6 Pro

Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, оснащенные процессорами Tensor собственного производства. Базовая версия получила дисплей диагональю 6,4 дюйма, тогда как старшая - 6,7 дюйма. В обоих случаях применены панели типа OLED.

Новинки получили улучшенные камеры и аккумуляторы по сравнению с предыдущим поколением. Цены в США от 599 долларов за Pixel 6 и от 899 долларов за 6 Pro.

Фото: Pixel 6 и 6 Pro (скриншот с презентации)

Биткойн впервые превысил отметку 66 000 долларов

В середине недели на фоне выхода индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу курс биткойна превысил отметку 66 000 долларов. Это новый исторический рекорд для самой популярной криптовалюты.

Смартфоны Samsung под запретом

Арбитражный суд Москвы запретил продажу более 60 моделей смартфонов Samsung. Данное решение связано с судебным иском в отношение работы платежного сервиса Samsung Pay.

Швейцарской компании Sqwin SA удалось в первой инстанции доказать, что Samsung Pay якобы нарушает ее российский патент на систему электронных платежей. Под запрет попала 61 модель - от выпущенного в 2017 году Galaxy J5 до новейших Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Решение не вступило в силу, оно обжаловано, поэтому смартфоны пока продаются.

Первая частная космическая станция может появиться к 2027 году

Американская компания Lockheed Martin совместно с Nanoracks и Voyager Space и в сотрудничестве с NASA будут работать над проектом первой в мире частной космической станции.

Проект под названием Starlab ставит целью "проведение важных научных исследований, стимулирование производства и поддержание американского присутствия на низкой околоземной орбите".

Ожидается, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории. На ней на длительной основе смогут размещаться четыре астронавта. Кроме того, частная станция сможет принимать космических туристов.