Новости действительно хорошие: Зеленский оценил итоги третьего "Рамштайна"
По итогам встречи в формате "Рамштайн" пришли хорошие новости. Украина ждет увеличение помощи от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
Он отметил, что Киев получил четкий сигнал о постоянной оборонной поддержки.
"Сегодня много новостей о третьей встрече в формате "Рамштайна". Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки. Имеем четкий сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", - сказал Зеленский.
Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.
Новый пакет включает дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
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