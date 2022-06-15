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Новости действительно хорошие: Зеленский оценил итоги третьего "Рамштайна"

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Киев, Среда 15 июня 2022 23:26
Новости действительно хорошие: Зеленский оценил итоги третьего "Рамштайна" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

По итогам встречи в формате "Рамштайн" пришли хорошие новости. Украина ждет увеличение помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что Киев получил четкий сигнал о постоянной оборонной поддержки.

"Сегодня много новостей о третьей встрече в формате "Рамштайна". Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки. Имеем четкий сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", - сказал Зеленский.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

Новый пакет включает дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

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