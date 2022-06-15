Новини дійсно хороші: Зеленський оцінив підсумки третього "Рамштайну"
За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.
"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.
Новий пакет включає додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.