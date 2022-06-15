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Новини дійсно хороші: Зеленський оцінив підсумки третього "Рамштайну"

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Київ, Середа 15 червня 2022 23:26
Новини дійсно хороші: Зеленський оцінив підсумки третього "Рамштайну" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" прийшли хороші новини. Україна чекає збільшення допомоги від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що Київ отримав чіткий сигнал про постійну оборонну підтримку.

"Сьогодні багато новин про третю зустріч у форматі "Рамштайна". Новини дійсно хороші. Очікуємо збільшення підтримки. Маємо чіткий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Новий пакет включає додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars Словаччина - вертольоти Мі-17, А Канада, Польща і Нідерланди - артилерію.

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