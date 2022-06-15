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В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине трех РСЗО

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Брюссель, Среда 15 июня 2022 20:27
В Минобороны Германии подтвердили передачу Украине трех РСЗО Фото: министр обороны Германии Кристин Ламбрехт (facebook.com/Christine.Lambrecht)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила передачу Украине тяжелого вооружения. Речь идет о трех реактивных системах залпового огня Mars II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Соответствующее заявление Ламбрехт сделала сегодня в Брюсселе во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн". Министр подтвердила, что правительство Германии предоставит Украине три РСЗО типа Mars II вместо четырех, как ожидалось ранее.

Стоит отметить, что Mars II - это реактивная система залпового огня, разработанная в Германии. На вооружении немецкой армии состоит с 1990-х годов. Установка способна стрелять различными ракетами с дальностью от 10 до более 70 км.

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждается дальнейшая военная поддержка Украины.

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