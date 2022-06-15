Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Новый пакет американской военной помощи будет включать:

дополнительную артиллерию;

оружие береговой обороны;

боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на поставку безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.