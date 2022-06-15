Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов
США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Новый пакет американской военной помощи будет включать:
- дополнительную артиллерию;
- оружие береговой обороны;
- боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на поставку безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.
"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за его свободу", - заявил Байден после разговора с Зеленским.
Напомним, сегодня под председательством США стартовало третье заседание в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине.