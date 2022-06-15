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Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов

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Украина, Среда 15 июня 2022 19:44
Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов. Американский президент Джо Байден лично рассказал об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Новый пакет американской военной помощи будет включать:

  • дополнительную артиллерию;
  • оружие береговой обороны;
  • боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на поставку безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.

"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за его свободу", - заявил Байден после разговора с Зеленским.

Напомним, сегодня под председательством США стартовало третье заседание в формате "Рамштайн" по поводу военной помощи Украине.

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