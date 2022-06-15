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Стало известно, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США

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Украина, Среда 15 июня 2022 20:39
Стало известно, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США Фото: Ллойд Остин (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Новый пакет американской военной помощи включает: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина,

По его словам, Украина получит: 18 единиц 155-мм гаубиц; 36 тысяч 155-мм снарядов; 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц; дополнительные снаряды к HIMARS; 4 автомобиля для ремонта техники; две системы береговой охраны с ракетами Harpoon; тысячи защищенных радиостанций; тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.

Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи на 1 млрд долларов.

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