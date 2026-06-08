У Новоросійську після атаки БПЛА палає найбільше нафтосховище Кавказу

Новоросійськ - не перша ціль за останні дні. У суботу, 6 червня, в Усть-Лабинську після атаки дронів загорілася нафтобаза. Наприкінці травня Reuters повідомляло, що практично всі найбільші НПЗ у центральній частині РФ повністю зупинили або суттєво скоротили виробництво палива через масштабні атаки українських дронів.

В ніч на 3 червня Сили оборони також вдарили по кораблях та об'єктах інфраструктури в порту Кронштадт Ленінградської області.