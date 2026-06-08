В Новороссийске после атаки БПЛА пылает крупнейшее нефтехранилище Кавказа

Новороссийск - не первая цель за последние дни. В субботу, 6 июня, в Усть-Лабинске после атаки дронов загорелась нефтебаза. В конце мая Reuters сообщало, что практически все крупнейшие НПЗ в центральной части РФ полностью остановили или существенно сократили производство топлива из-за масштабных атак украинских дронов.

В ночь на 3 июня Силы обороны также ударили по кораблям и объектам инфраструктуры в порту Кронштадт Ленинградской области.