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В Новороссийске после атаки БПЛА пылает крупнейшее нефтехранилище Кавказа

05:02 08.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о терминале, который стал новой целью для ночной атаки?
aimg Екатерина Коваль
В Новороссийске после атаки БПЛА пылает крупнейшее нефтехранилище Кавказа Фото: 20% морского экспорта нефти РФ приходится на этот объект (t.me/mchs_officail)
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Ночью 8 июня атакована перевалочная нефтебаза "Грушевая" в Новороссийске - одна из крупнейших на Кавказе. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что атаковали

Перевалочная нефтебаза "Грушевая" входит в структуру морского нефтяного терминала "Шесхарис" в порту Новороссийск - предприятия АО "Черномортранснефть" ("Транснефть"). Это крупнейшее нефтехранилище на Кавказе.

Пропускная способность терминала - до 75 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год.

В штатном режиме он обеспечивает отгрузку около 700 тысяч баррелей в сутки.

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На терминал приходится около 20% всего морского экспорта нефти из России.

Масштаб пожара

После серии ударов БПЛА на объекте вспыхнул масштабный пожар, местные жители публикуют фото и видео с густым дымом над нефтебазой. По данным мониторинговых каналов, пожар разгорается.

Новороссийск - не первая цель за последние дни. В субботу, 6 июня, в Усть-Лабинске после атаки дронов загорелась нефтебаза. В конце мая Reuters сообщало, что практически все крупнейшие НПЗ в центральной части РФ полностью остановили или существенно сократили производство топлива из-за масштабных атак украинских дронов.

В ночь на 3 июня Силы обороны также ударили по кораблям и объектам инфраструктуры в порту Кронштадт Ленинградской области.

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