Нового главу "Нафтогаза" выберут на конкурсе до 1 мая 2022 года

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", - написал он.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Вместо него назначен Юрий Витренко, который длительное время работал в "Нафтогазе" вместе с Коболевым, однако в 2020 году был уволен.

Это решение стало неожиданностью для западных партнеров Украины, поскольку процедура смены руководства НАК в обход наблюдательного совета вызвала вопросы.

В конце апреля почти все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" объявил о своей отставке, однако затем решили остаться еще на один год.

Издание Axios писало, что у президента США Джо Байдена передумали приглашать Владимира Зеленского после смены руководства "Нафтогаза".