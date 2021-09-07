Нового голову "Нафтогазу" оберуть на конкурсі до 1 травня 2022 року

"Конкурс має закінчитися у листопаді 2021 року з тим, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду голови правління та провести конкурс на його обрання не пізніше ніж до 1 травня 2022 року", - написав він.

Нагадаємо, 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього призначений Юрій Вітренко, який тривалий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте у 2020 році був звільнений.

Це рішення стало несподіванкою для західних партнерів України, оскільки процедура зміни керівництва НАК в обхід наглядової ради викликала питання.

Наприкінці квітня майже всі члени наглядової ради "Нафтогазу" оголосив про свою відставку, однак потім вирішили залишитися ще на один рік.

Видання Axios писало, що у президента США Джо Байдена передумали запрошувати Володимира Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу"