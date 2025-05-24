Новий виклик для Patriot: Ігнат розповів, як росіяни модернізували балістику

Росія модернізувала свої балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнило роботу для систем Patriot, які здатні збивати балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - сказав речник.
Ігнат пояснив, що після модернізації балістики системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.
"Інше - політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - додав він.
За словами Ігната, ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлює.
"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - зазначив речник.
У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони.
Ворог випустив 14 ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників по Україні. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів. За словами Ігната, росіяни випустили по Києву дев'ять балістичних ракет.
Уламки повітряних цілей впали у шести районах столиці. Найбільші руйнування зафіксовані в Солом’янському, Святошинському та Оболонському районах. Станом на ранок - щонайменше 15 людей отримали поранення.
На Оболоні постраждали житлова багатоповерхівка та торговий центр.
Більше деталей про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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