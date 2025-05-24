Дев'ять балістичних ракет на Київ і зграї дронів: Ігнат розкрив деталі нічної атаки

Росія в ніч на 24 травня випустила по Києву дев'ять балістичних ракет. Крім того, столицю атакували зграї ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що основним напрямок удару ворога був Київ і основні цілі були направлені на столицю. Місто атакували з різних напрямків.

"Щодо балістики, основна маса теж летіла на Київ - це дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або ж KN-23, і з них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показних. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує, але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті ППО", - сказав Ігнат.

За його словами, ворожі дрони летіли великим групами з різних напрямків.

"Летять дрони великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю теж з різних напрямків - і з півночі, і з заходу, зі сходу, з півня. Тому власне було дуже чутно, дуже гучно, саме проти БПлА, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО", - зазначив речник Повітряних сил.