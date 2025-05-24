Новый вызов для Patriot: Игнат рассказал, как россияне модернизировали баллистику

Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для систем Patriot, которые способны сбивать баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что враг именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - сказал спикер.
Игнат пояснил, что после модернизации баллистики системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.
"Другое - полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", - добавил он.
По словам Игната, эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, но не делают невозможным.
"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - отметил спикер.
В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев, применив одновременно баллистические ракеты и дроны.
Враг выпустил 14 ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников по Украине. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам Игната, россияне выпустили по Киеву девять баллистических ракет.
Обломки воздушных целей упали в шести районах столицы. Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Оболонском районах. По состоянию на утро - по меньшей мере 15 человек получили ранения.
На Оболони пострадали жилая многоэтажка и торговый центр.
Больше деталей о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.