Новий виклик для Patriot: Ігнат розповів, як росіяни модернізували балістику

Росія модернізувала свої балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнило роботу для систем Patriot, які здатні збивати балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що після модернізації балістики системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

"Інше - політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - додав він.

За словами Ігната, ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлює.

"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - зазначив речник.