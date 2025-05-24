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Новий виклик для Patriot: Ігнат розповів, як росіяни модернізували балістику

Київ, Субота 24 травня 2025 12:12
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Новий виклик для Patriot: Ігнат розповів, як росіяни модернізували балістику Фото: начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (suspilne media)
Автор: Наталія Юрченко

Росія модернізувала свої балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнило роботу для систем Patriot, які здатні збивати балістику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ця інформація є у нас і наших партнерів, що ворог саме ракети, які атакують по балістичній траєкторії "Іскандер-М", були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток, які кожна ракета може відстрілювати під час уже заходу на ціль", - сказав речник.

Ігнат пояснив, що після модернізації балістики системи Patriot, які здатні перехоплювати ціль, можуть спрацьовувати не так ефективно.

"Інше - політ балістичної ракети по такій квазі балістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а здійснює маневри. Системі Patriot, яка збиває балістику і вираховує точку перехоплення ракет, важче цю точку передбачити", - додав він.

За словами Ігната, ці фактори ускладнюють процес перехоплення балістичних ракет і роботу систем ППО, але не унеможливлює.

"Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були удосконалені в користь системи", - зазначив речник.

Удар балістикою та дронами по Києву

У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Київ, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони.

Ворог випустив 14 ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників по Україні. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів. За словами Ігната, росіяни випустили по Києву дев'ять балістичних ракет.

Уламки повітряних цілей впали у шести районах столиці. Найбільші руйнування зафіксовані в Солом’янському, Святошинському та Оболонському районах. Станом на ранок - щонайменше 15 людей отримали поранення.

На Оболоні постраждали житлова багатоповерхівка та торговий центр.

Більше деталей про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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