Новый вызов для Patriot: Игнат рассказал, как россияне модернизировали баллистику

Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для систем Patriot, которые способны сбивать баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что враг именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - сказал спикер.

Игнат пояснил, что после модернизации баллистики системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.

"Другое - полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", - добавил он.

По словам Игната, эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, но не делают невозможным.

"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - отметил спикер.