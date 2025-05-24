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Новый вызов для Patriot: Игнат рассказал, как россияне модернизировали баллистику

Киев, Суббота 24 мая 2025 12:12
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Новый вызов для Patriot: Игнат рассказал, как россияне модернизировали баллистику Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (suspilne media)
Автор: Наталья Юрченко

Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину. Это усложнило работу для систем Patriot, которые способны сбивать баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Эта информация есть у нас и наших партнеров, что враг именно ракеты, которые атакуют по баллистической траектории "Искандер-М", были усовершенствованы, модернизированы. Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время уже захода на цель", - сказал спикер.

Игнат пояснил, что после модернизации баллистики системы Patriot, которые способны перехватывать цель, могут срабатывать не так эффективно.

"Другое - полет баллистической ракеты по такой квази баллистической траектории, когда ракета во время полета не летит по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot, которая сбивает баллистику и высчитывает точку перехвата ракет, труднее эту точку предсказать", - добавил он.

По словам Игната, эти факторы усложняют процесс перехвата баллистических ракет и работу систем ПВО, но не делают невозможным.

"Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", - отметил спикер.

Удар баллистикой и дронами по Киеву

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев, применив одновременно баллистические ракеты и дроны.

Враг выпустил 14 ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников по Украине. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов. По словам Игната, россияне выпустили по Киеву девять баллистических ракет.

Обломки воздушных целей упали в шести районах столицы. Наибольшие разрушения зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Оболонском районах. По состоянию на утро - по меньшей мере 15 человек получили ранения.

На Оболони пострадали жилая многоэтажка и торговый центр.

Больше деталей о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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