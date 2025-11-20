Новий вихід Кейт Міддлтон: оксамит, діаманти і королівська елегантність

Образ Кейт Міддлтон

19 листопада Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала урочистий гала-концерт Royal Variety Performance, який традиційно проводять на підтримку благодійної організації Royal Variety Charity.

Для цього заходу герцогиня Кембриджська вибрала надзвичайно елегантний і вишуканий образ, у якому поєднуються класична королівська розкіш і сучасний гламур.

Сукня

Кейт Міддлтон з'явилася в довгій смарагдово-зеленій вечірній сукні від Talbot Runhof. Вбрання виконане з оксамиту - матеріалу, який автоматично надає глибини, багатства та урочистого настрою будь-якому образу.

Сукня має силует "русалка", що елегантно підкреслює талію і лінію стегон. V-подібний виріз відкриває плечі, демонструючи витончені ключиці герцогині, зберігаючи при цьому королівську стриманість і вишуканість.

Доповнила вона свій лук туфельками Manolo Blahnik.

Новий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Аксесуари

Образ був доповнений історичними та дорогоцінними аксесуарами з королівської колекції.

Кейт вибрала сережки-люстри Greville Diamond Chandelier, що раніше належали королеві Єлизаветі II, а на зап'ясті красувався діамантовий браслет-чокер королеви Марії.

Маленький сріблястий клатч від Jenny Packham завершував ансамбль, надаючи легкий сучасний акцент.

Зачіска

Зачіска герцогині залишилася класичною: розпущене хвилясте волосся надавало образу природної елегантності, а макіяж підкреслював очі, не відволікаючи від основного фокусного елемента - сукні та коштовностей.

Принц Вільям, зі свого боку, вибрав класичний чорний смокінг, що підкреслило урочистість моменту і гармонію пари.

Стиль

Цей вихід Кейт Міддлтон став яскравим прикладом королівського вечірнього стилю: розкішний оксамит, насичений смарагдовий колір, витончений крій та історичні коштовності разом створили воістину неповторний гламурний образ.

Подібні образи Кейт демонструють, як класична елегантність поєднується з сучасним модним шиком, залишаючи відчуття королівської величі й бездоганного смаку.

Цей вихід, безсумнівно, став однією з найяскравіших вечірніх появ герцогині цього сезону, підтвердивши її статус однієї з найстильніших представниць британської королівської сім'ї.