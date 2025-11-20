Новый выход Кейт Миддлтон: бархат, бриллианты и королевская элегантность

Кейт Миддлтон вышла в свет в изумрудно-зеленом бархатном платье, дополнив образ бриллиантовыми украшениями из королевской коллекции. Герцогиня продемонстрировала классическую элегантность и современный гламур, став одной из самых ярких гостей вечера.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикации в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.
19 ноября Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила торжественный гала-концерт Royal Variety Performance, который традиционно проводят в поддержку благотворительной организации Royal Variety Charity.
Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская избрала необычайно элегантный и изысканный образ, в котором сочетаются классическая королевская роскошь и современный гламур.
Платье
Кейт Миддлтон появилась в длинном изумрудно-зеленом вечернем платье от Talbot Runhof. Наряд выполнен из бархата - материала, который автоматически придает глубины, богатства и торжественного настроения любому образу.
Платье имеет силуэт "русалка", элегантно подчеркивающий талию и линию бедер. V-образный вырез открывает плечи, демонстрируя изящные ключицы герцогини, сохраняя при этом королевскую сдержанность и изысканность.
Дополнила она свой лук туфельками Manolo Blahnik.
Аксессуары
Образ был дополнен историческими и драгоценными аксессуарами из королевской коллекции.
Кейт выбрала серьги-люстры Greville Diamond Chandelier, ранее принадлежавшие королеве Елизавете II, а на запястье красовался бриллиантовый браслет-чокер королевы Марии.
Маленький серебристый клатч от Jenny Packham завершал ансамбль, придавая легкий современный акцент.
Прическа
Прическа герцогини осталась классической: распущенные волнистые волосы придавали образу естественной элегантности, а макияж подчеркивал глаза, не отвлекая от основного фокусного элемента - платья и драгоценностей.
Принц Уильям, в свою очередь, выбрал классический черный смокинг, что подчеркнуло торжественность момента и гармонию пары.
Стиль
Этот выход Кейт Миддлтон стал ярким примером королевского вечернего стиля: роскошный бархат, насыщенный изумрудный цвет, изящный крой и исторические драгоценности вместе создали поистине неповторимый гламурный образ.
Подобные образы Кейт демонстрируют, как классическая элегантность сочетается с современным модным шиком, оставляя чувство королевского величия и безупречного вкуса.
Этот выход, несомненно, стал одним из самых ярких вечерних появлений герцогини в этом сезоне, подтвердив ее статус одной из самых стильных представительниц британской королевской семьи.
Вас также может заинтересовать