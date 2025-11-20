Новый выход Кейт Миддлтон: бархат, бриллианты и королевская элегантность

Образ Кейт Миддлтон

19 ноября Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила торжественный гала-концерт Royal Variety Performance, который традиционно проводят в поддержку благотворительной организации Royal Variety Charity.

Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская избрала необычайно элегантный и изысканный образ, в котором сочетаются классическая королевская роскошь и современный гламур.

Платье

Кейт Миддлтон появилась в длинном изумрудно-зеленом вечернем платье от Talbot Runhof. Наряд выполнен из бархата - материала, который автоматически придает глубины, богатства и торжественного настроения любому образу.

Платье имеет силуэт "русалка", элегантно подчеркивающий талию и линию бедер. V-образный вырез открывает плечи, демонстрируя изящные ключицы герцогини, сохраняя при этом королевскую сдержанность и изысканность.

Дополнила она свой лук туфельками Manolo Blahnik.

Новый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Аксессуары

Образ был дополнен историческими и драгоценными аксессуарами из королевской коллекции.

Кейт выбрала серьги-люстры Greville Diamond Chandelier, ранее принадлежавшие королеве Елизавете II, а на запястье красовался бриллиантовый браслет-чокер королевы Марии.

Маленький серебристый клатч от Jenny Packham завершал ансамбль, придавая легкий современный акцент.

Прическа

Прическа герцогини осталась классической: распущенные волнистые волосы придавали образу естественной элегантности, а макияж подчеркивал глаза, не отвлекая от основного фокусного элемента - платья и драгоценностей.

Принц Уильям, в свою очередь, выбрал классический черный смокинг, что подчеркнуло торжественность момента и гармонию пары.

Стиль

Этот выход Кейт Миддлтон стал ярким примером королевского вечернего стиля: роскошный бархат, насыщенный изумрудный цвет, изящный крой и исторические драгоценности вместе создали поистине неповторимый гламурный образ.

Подобные образы Кейт демонстрируют, как классическая элегантность сочетается с современным модным шиком, оставляя чувство королевского величия и безупречного вкуса.

Этот выход, несомненно, стал одним из самых ярких вечерних появлений герцогини в этом сезоне, подтвердив ее статус одной из самых стильных представительниц британской королевской семьи.