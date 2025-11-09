Кейт Міддлтон вийшла у світ з принцом Джорджем: як виглядала родина на Фестивалі пам’яті (фото)

Принц Джордж дедалі більше нагадує майбутнього спадкоємця - стриманий, доросліший і впевнений. 12-річний син Кейт Міддлтон та принца Вільяма вперше з’явився на Фестивалі пам’яті Королівського британського легіону разом із мамою. А вже за кілька днів його батьки, Кейт і Вільям, приєдналися до решти королівської родини на Неділю пам’яті в Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Свій дебют принц Джордж зробив 8 листопада, коли разом із матір’ю, принцесою Уельською, з’явився у Королівському Альберт-холі.

Prince George having a joint engagement with his Mom Princess Catherine at The Royal British Legion Festival of Remembrance event at the Royal Albert Hall pic.twitter.com/LGmcMKg9ka — TomiLola (@TomiLolaMoments) November 8, 2025

Хлопчик у темному костюмі виглядав зосередженим і дорослим - його спокійна поведінка та впевненість одразу привернули увагу британських медіа.

Присутність сина поруч із Кейт стала знаковим моментом - адже саме таким чином юного принца поступово готують до майбутніх публічних обов’язків.

Prince William and Princess Catherine have done an excellent job guiding Prince George’s future, giving him a normal childhood while slowly introducing him to royal duties. His recent appearance at the Remembrance Festival shows how thoughtfully they’re managing his public role, pic.twitter.com/gqYW2oHYrR — Isa (@isaguor) November 9, 2025

Наступного дня, 9 листопада, до родини приєднався принц Вільям. Разом із Кейт він узяв участь у поминальній службі біля Кенотафа в Лондоні - одній із найурочистіших подій у британському королівському календарі.

The Prince of Wales during the Remembrance Sunday service at the Cenotaph today pic.twitter.com/ahRSM3e8uF — william and catherine (@royallywales13) November 9, 2025

43-річна принцеса Уельська спостерігала за церемонією з балкона Міністерства закордонних справ поруч із королевою Каміллою, поки король Чарльз III очолював націю у вшануванні загиблих.

Монарх поклав вінок на честь свого діда короля Георга VI та матері королеви Єлизавети II, а принц Вільям - власний вінок, який раніше використовував його батько.

Кейт з’явилася в елегантному чорному ансамблі з капелюхом, шарфом, брошкою Королівських ВПС і традиційним червоним маком - символом пам’яті про загиблих у війнах.

Their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales, on their way to pay tribute to the brave and the fallen pic.twitter.com/pVT1WNjLYV — Queen Esther (@XOQueenEsther) November 9, 2025

Для самої принцеси ці вихідні також мали особливе значення: минулорічна церемонія відбулася невдовзі після завершення її лікування від раку.

Відтоді вона продовжує брати участь у пам’ятних заходах з особливою щирістю та відданістю.

За даними британських ЗМІ, 11 листопада Кейт планує відвідати Національний меморіальний дендрарій у Стаффордширі, щоб долучитися до служби до Дня перемир’я.

Нинішні виходи королівської родини стали символом єдності та стабільності, що важливо після нещодавнього рішення короля Чарльза позбавити титулів свого брата принца Ендрю.

Тим часом родина Уельських проводить більше часу разом у новому будинку Форест-Лодж у Віндзорі, який став їхнім постійним сімейним осередком.