Новий уряд Польщі може розірвати частину міжнародних договорів: подробиці

Новий уряд Польщі може визнати недійсними низку міжнародних договорів та контрактів щодо постачання озброєнь, підписаних старим складом уряду. Зокрема, під загрозою перебуває низка угод із Південною Кореєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

В останні роки Варшава підписала угоди про закупівлю зброї у Південної Кореї на мільярди доларів у рамках зусиль щодо нарощування збройних сил у відповідь на вторгнення Росії до України.

Однак у листопаді повідомлялося, що Сеул стурбований зміною уряду та нестачею коштів, а також тим, що ці фактори можуть поставити під загрозу деякі угоди.

На цьому фоні уряд Південної Кореї провів зустріч із місцевими великими банками, які могли б виділити Польщі кредити на купівлю зброї на суму 22 млрд доларів.

"Угоди, підписані попереднім урядом, можуть бути визнані недійсними. Після 15 жовтня (виборів до польського парламенту – ред.) міністри мали обмежитися управлінням державою та не витрачати державні гроші", - заявив спікер парламенту Шимон Головня.

Кандидат у міністри оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш також повідомив, що угоди, підписані урядом після 15 жовтня, підлягатимуть "аналізу та оцінці". За його словами, важливо спрямувати інвестиції у польську збройову промисловість.

Чинний міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що перегляд контрактів, про які говорила Косиняк-Камиш, рівносильний оголошення про їхнє розірвання.

"Вони популістськи будуть говорити, що ми замінимо техніку з Кореї на техніку польської збройової промисловості, і ми залишимося ні з чим", - заявив він.

Новий уряд у Польщі

Парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.

Пізніше стало відомо, що сьогодні, 11 грудня, Сейм Польщі проведе голосування про вотум довіри уряду та обере нового прем'єр-міністра країни.