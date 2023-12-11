ua en ru
Пн, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новое правительство Польши может расторгнуть часть международных договоров: подробности

Понедельник 11 декабря 2023 06:21
UA EN RU
Новое правительство Польши может расторгнуть часть международных договоров: подробности Фото: Польша может расторгнуть часть международных договоров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новое правительство Польши может признать недействительными ряд международных договоров и контрактов по поставке вооружений, подписанные старым составом правительства. В частности, под угрозой находится ряд сделок с Южной Кореей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В последние годы Варшава подписала соглашения о закупке оружия у Южной Кореи на миллиарды долларов в рамках усилий по наращиванию вооруженных сил в ответ на вторжение России в Украину.

Однако в ноябре сообщалось, что Сеул обеспокоен сменой правительства и нехваткой средств, а также тем, что эти факторы могут поставить под угрозу некоторые сделки.

На этом фоне правительство Южной Кореи провело встречу с местными крупными банками, которые могли бы выделить Польше кредиты для покупки оружия на сумму 22 млрд долларов.

"Соглашения, подписанные предыдущим правительством, могут быть признаны недействительными. После 15 октября (выборов в польский парламент – ред.) министры должны были ограничиться управлением государством и не тратить государственные деньги", - заявил спикер парламента Шимон Головня.

Кандидат в министры обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что соглашения, подписанные правительством после 15 октября, будут подлежать "анализу и оценке". По его словам, важно направить инвестиции в польскую оружейную промышленность.

Действующий министр обороны Мариуш Блащак заявил, что пересмотр контрактов, о которых говорила Косиняк-Камыш, равносилен объявлению об их расторжении.

"Они будут популистски говорить, что мы заменим технику из Кореи на технику польской оружейной промышленности, и мы останемся ни с чем", - заявил он.

Новое правительство в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.

Позже стало известно, что сегодня, 11 декабря, Сейм Польши проведет голосование о вотуме доверия правительству и изберет нового премьер-министра страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Южная Корея
NEWS
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО