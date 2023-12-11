Новое правительство Польши может расторгнуть часть международных договоров: подробности
Новое правительство Польши может признать недействительными ряд международных договоров и контрактов по поставке вооружений, подписанные старым составом правительства. В частности, под угрозой находится ряд сделок с Южной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В последние годы Варшава подписала соглашения о закупке оружия у Южной Кореи на миллиарды долларов в рамках усилий по наращиванию вооруженных сил в ответ на вторжение России в Украину.
Однако в ноябре сообщалось, что Сеул обеспокоен сменой правительства и нехваткой средств, а также тем, что эти факторы могут поставить под угрозу некоторые сделки.
На этом фоне правительство Южной Кореи провело встречу с местными крупными банками, которые могли бы выделить Польше кредиты для покупки оружия на сумму 22 млрд долларов.
"Соглашения, подписанные предыдущим правительством, могут быть признаны недействительными. После 15 октября (выборов в польский парламент – ред.) министры должны были ограничиться управлением государством и не тратить государственные деньги", - заявил спикер парламента Шимон Головня.
Кандидат в министры обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также сообщил, что соглашения, подписанные правительством после 15 октября, будут подлежать "анализу и оценке". По его словам, важно направить инвестиции в польскую оружейную промышленность.
Действующий министр обороны Мариуш Блащак заявил, что пересмотр контрактов, о которых говорила Косиняк-Камыш, равносилен объявлению об их расторжении.
"Они будут популистски говорить, что мы заменим технику из Кореи на технику польской оружейной промышленности, и мы останемся ни с чем", - заявил он.
Новое правительство в Польше
Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.
Главный кандидат в премьеры Дональд Туск ожидает, что голосование за правительство от оппозиции также состоится 11 декабря, а 13 декабря оно будет приведено к присяге.
Позже стало известно, что сегодня, 11 декабря, Сейм Польши проведет голосование о вотуме доверия правительству и изберет нового премьер-министра страны.
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