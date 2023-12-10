Сейм Польщі завтра проведе голосування за нового прем'єра

У понеділок, 11 грудня, Сейм Польщі проведе голосування про вотум довіри уряду і обере нового прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Так, завтра прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступить із доповіддю, після чого відбудеться голосування про довіру його уряду. Якщо Сейм проголосує проти його затвердження, уряд буде відправлено у відставку і новим прем'єром стане Дональд Туск.

Наприкінці листопада президент Польщі Анджей Дуда привів до присяги новий уряд Матеуша Моравецького, сформований після парламентських виборів у рамках так званого конституційного першого кроку.

За даними видання, доповідь Моравецького в Сеймі Польщі призначено на 10:00 за часом Варшави (11:00 за Києвом), а голосування депутатів щодо вотуму довіри уряду - на 15:00 (16:00 за Києвом).

Водночас наголошується, що наразі найімовірнішим є сценарій, за якого уряд Моравецького не отримує вотум довіри і йде у відставку, а Сейм Польщі дає доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі досягли угоди про коаліцію.

1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск очікує, що голосування за уряд від опозиції також відбудеться 11 грудня, а 13 грудня його приведуть до присяги.

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