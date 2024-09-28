Новий удар Ізраїлю по Бейруту: у ЦАХАЛ кажуть, що били по будівлях зі зброєю

Заяву було зроблено через кілька годин після того, як ЦАХАЛ почав завдавати ударів по будівлях у районі Дахієх на півдні Бейрута.

Хезболла заперечує, що її зброя зберігалася в цивільних будівлях, які були цілями ізраїльських ударів.

Ізраїльські військові видали черговий наказ про евакуацію для жителів районів Аль-Бараджне та Аль-Хадат.

Згідно із заявою, зробленою в суботу, ізраїльські військові завдали ударів по цілях Хезболли в долині Бекаа в Лівані.

За даними ЦАХАЛ, близько 10 ракет було випущено з Лівану в бік півночі Ізраїлю в суботу вранці.