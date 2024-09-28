Новый удар Израиля по Бейруту: в ЦАХАЛ говорят, что били по зданиям с оружием

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по зданиям в Бейруте, которые, по мнению израильских военных, используются Хезболлой в качестве командных центров и мест для производства и хранения оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Заявление было сделано через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начал наносить удары по зданиям в районе Дахиех на юге Бейрута.
Хезболла отрицает, что его оружие хранилось в гражданских зданиях, являвшихся целями израильских ударов.
Израильские военные издали очередной приказ об эвакуации жителей районов Аль-Бараджне и Аль-Хадат.
Согласно заявлению, сделанному в субботу, израильские военные нанесли удары по целям Хезболлы в долине Бекаа в Ливане.
По данным ЦАХАЛ, около 10 ракет было выпущено из Ливана в направлении севера Израиля в субботу утром.
Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту . Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН. В своей речи там он заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.
Источник The Telegraph сообщил, что Нетаньяху уехал в США, в частности, чтобы заставить Насраллу думать, что он в безопасности.
По данным источников Reuters, Насралла недоступен для связи после ударов Израиля.
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