Новый удар Израиля по Бейруту: в ЦАХАЛ говорят, что били по зданиям с оружием

Предыдущий удар по Бейруту

Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту . Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи ООН. В своей речи там он заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.

Источник The Telegraph сообщил, что Нетаньяху уехал в США, в частности, чтобы заставить Насраллу думать, что он в безопасности.

По данным источников Reuters, Насралла недоступен для связи после ударов Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.