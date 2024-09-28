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Новий удар Ізраїлю по Бейруту: у ЦАХАЛ кажуть, що били по будівлях зі зброєю

Субота 28 вересня 2024 07:53
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Новий удар Ізраїлю по Бейруту: у ЦАХАЛ кажуть, що били по будівлях зі зброєю Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що завдала ударів по будівлях у Бейруті, які, на думку ізраїльських військових, використовуються Хезболлою як командні центри та місця для виробництва та зберігання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Заяву було зроблено через кілька годин після того, як ЦАХАЛ почав завдавати ударів по будівлях у районі Дахієх на півдні Бейрута.

Хезболла заперечує, що її зброя зберігалася в цивільних будівлях, які були цілями ізраїльських ударів.

Ізраїльські військові видали черговий наказ про евакуацію для жителів районів Аль-Бараджне та Аль-Хадат.

Згідно із заявою, зробленою в суботу, ізраїльські військові завдали ударів по цілях Хезболли в долині Бекаа в Лівані.

За даними ЦАХАЛ, близько 10 ракет було випущено з Лівану в бік півночі Ізраїлю в суботу вранці.

Попередній удар по Бейруту

Нагадаємо, 27 вересня ізраїльські військові завдали удару по столиці Лівану - Бейруту. Ціллю їхньої атаки був лідер Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Нараз достеменно невідомо, чи живий Насралла.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перебуває у Нью-Йорку на засіданні Генасамблеї ООН. У своїй промові там він заявив, що у разі атаки Ірану на Ізраїль ЦАХАЛ завдасть удару у відповідь.

Джерело The Telegraph повідомило, що Нетаньяху поїхав до США, зокрема, щоб змусити Насраллу думати, що він у безпеці.

За даними джерел Reuters, Насралла недоступний для зв’язку після ударів Ізраїлю.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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