Новый удар Израиля по Бейруту: в ЦАХАЛ говорят, что били по зданиям с оружием

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по зданиям в Бейруте, которые, по мнению израильских военных, используются Хезболлой в качестве командных центров и мест для производства и хранения оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заявление было сделано через несколько часов после того, как ЦАХАЛ начал наносить удары по зданиям в районе Дахиех на юге Бейрута.

Хезболла отрицает, что его оружие хранилось в гражданских зданиях, являвшихся целями израильских ударов.

Израильские военные издали очередной приказ об эвакуации жителей районов Аль-Бараджне и Аль-Хадат.

Согласно заявлению, сделанному в субботу, израильские военные нанесли удары по целям Хезболлы в долине Бекаа в Ливане.

По данным ЦАХАЛ, около 10 ракет было выпущено из Ливана в направлении севера Израиля в субботу утром.