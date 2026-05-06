Новий Цивільний кодекс не дозволить бізнесу "танці на кістках", - співавтор проєкту

У чинному законодавстві України наразі є 19 згадок про "моральні засади суспільства", на заміну яким створили термін "доброзвичайність". Дев'ять згадок у Цивільному кодексі, а ще десять - у Сімейному. Але у новому проєкті вони трансформувалися у 45 згадок про "доброзвичайність".

Як пояснив Хоменко, ці зміни мають чітку мету та не є проявом "державного патерналізму, моральної інквізиції чи надмірного моралізаторства".

За його словами, у книзі про право інтелектуальної власності новий термін згадується чотири рази. Це стосується вимог до винаходів, корисних моделей, промислових зразків та торгівельних марок. Одна з цілей цього нововведення - не дозволити підприємцям комерціалізувати трагедію.

"Ні для кого ж не секрет, що у нас є такі спроби зареєструвати торгівельні марки з назвами: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Привид Києва" (це горілка, якщо мені не зраджує пам'ять)", - навів приклади співавтор редакції.

Він також запевнив, що автори оновленого Цивільного кодексу не вигадали нічого нового і не мають на меті маргіналізацію правопорядку.