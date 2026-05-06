Новий Цивільний кодекс не дозволить бізнесу "танці на кістках", - співавтор проєкту

13:40 06.05.2026 Ср
2 хв
Яку роль в цьому відіграє "доброзвичайність"?
aimg Дмитро Олійник aimg Дмитро Левицький
Фото: які зміни для бізнесу в новому Цивільному кодексі (з відкритих джерел)

Термін "доброзвичайність" в новій редакції Цивільного кодексу України обмежить можливість бізнесу спекулювати на трагедіях та війні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співавтор нової редакції ЦК, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Хоменко.

Читайте також: Як Цивільний кодекс 2.0 може змінити життя українців: розбір проєкта

У чинному законодавстві України наразі є 19 згадок про "моральні засади суспільства", на заміну яким створили термін "доброзвичайність". Дев'ять згадок у Цивільному кодексі, а ще десять - у Сімейному. Але у новому проєкті вони трансформувалися у 45 згадок про "доброзвичайність".

Як пояснив Хоменко, ці зміни мають чітку мету та не є проявом "державного патерналізму, моральної інквізиції чи надмірного моралізаторства".

За його словами, у книзі про право інтелектуальної власності новий термін згадується чотири рази. Це стосується вимог до винаходів, корисних моделей, промислових зразків та торгівельних марок. Одна з цілей цього нововведення - не дозволити підприємцям комерціалізувати трагедію.

"Ні для кого ж не секрет, що у нас є такі спроби зареєструвати торгівельні марки з назвами: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Привид Києва" (це горілка, якщо мені не зраджує пам'ять)", - навів приклади співавтор редакції.

Він також запевнив, що автори оновленого Цивільного кодексу не вигадали нічого нового і не мають на меті маргіналізацію правопорядку.

Оновлення Цивільного кодексу

Парламент наприкінці квітня ухвалив у першому читанні законопроєкт 15150 з оновленою редакцією Цивільного кодексу. Ще на моменті внесення в Раду документ викликав критику з боку суспільства. Зокрема, через дозвіл шлюбів з 14 років за у разі вагітності або народження дитини. Однак до першого читання цю пропозицію з редакції Цивільного кодексу прибрали.

Також в новій редакції ЦК унормовується так званий "цивільний шлюб", але чітко визначається, що це союз чоловіка та жінки. Такі зміни обурили ЛГБТ-спільноту, яка роками вимагає дозволу на "цивільне партнерство".

Як заявляв віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, до другого читання проєкт нового Цивільного кодексу допрацюють. В уряді хочуть, щоб документ отримав схвалення суспільства.

