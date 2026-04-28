ua en ru
Вт, 28 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Шлюб із 14 років не дозволять? Стефанчук поставив крапку в чутках про Цивільний кодекс

19:21 28.04.2026 Вт
2 хв
Раніше в мережі українці обурювалися запропонованими змінами
aimg Анастасія Никончук
Фото: весілля (GettyImages)

Верховна Рада України ухвалила оновлений проєкт Цивільного кодексу, з якого виключено норми, що викликали найбільший суспільний резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Голосування за оновлений документ

28 квітня народні депутати підтримали доопрацьований проєкт Цивільного кодексу №15150.

Цей варіант став переробленою редакцією попереднього документа, який раніше зазнав критики через спірні положення, зокрема про можливе зниження шлюбного віку.

Що змінили в проєкті

Як повідомив Стефанчук, норму про можливість укладення шлюбу з 14 років виключено. У документі закріплено вік із 16 років.

Також не вводиться заборона на розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини.

Додатково в оновленій версії відсутні положення, які могли б трактуватися як примус до вступу в шлюб. Не передбачено й посилення підстав для вилучення дітей.

Без змін у ключових питаннях

Глава парламенту уточнив, що положення, які стосуються дітей, батьківських прав та усиновлення, залишилися без коригувань.

Юридичний статус заручин уже закріплений у чинному законодавстві і переноситься в новий кодекс без змін.

Крім того, норма про шлюб як союз чоловіка і жінки залишається незмінною, оскільки закріплена в Конституції України.

Реакція на критику

За словами спікера, саме положення, що викликали найбільшу критику, було виключено з фінальної версії документа.

Таким чином, оновлений проєкт не містить норм, які раніше стали предметом суспільної дискусії.

Нагадуємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини роз'яснив порядок оформлення документів, що підтверджують народження, укладення шлюбу або смерть, якщо ці події відбулися на тимчасово окупованих територіях України або за межами країни.

Зазначимо, що 2025 року в Україні було зареєстровано 165,59 тисячі шлюбів, що на 10,2% перевищує показник попереднього року. Водночас кількість розлучень істотно скоротилася - на 23,4%, склавши 26,28 тисячі випадків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одруження Верховна рада
Новини
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
РФ планує розширення мобілізації та нові наступи, - Зеленський
Аналітика
