Шлюб із 14 років не дозволять? Стефанчук поставив крапку в чутках про Цивільний кодекс

Верховна Рада України ухвалила оновлений проєкт Цивільного кодексу, з якого виключено норми, що викликали найбільший суспільний резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука.

Голосування за оновлений документ

28 квітня народні депутати підтримали доопрацьований проєкт Цивільного кодексу №15150.

Цей варіант став переробленою редакцією попереднього документа, який раніше зазнав критики через спірні положення, зокрема про можливе зниження шлюбного віку.

Що змінили в проєкті

Як повідомив Стефанчук, норму про можливість укладення шлюбу з 14 років виключено. У документі закріплено вік із 16 років.

Також не вводиться заборона на розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини.

Додатково в оновленій версії відсутні положення, які могли б трактуватися як примус до вступу в шлюб. Не передбачено й посилення підстав для вилучення дітей.

Без змін у ключових питаннях

Глава парламенту уточнив, що положення, які стосуються дітей, батьківських прав та усиновлення, залишилися без коригувань.

Юридичний статус заручин уже закріплений у чинному законодавстві і переноситься в новий кодекс без змін.

Крім того, норма про шлюб як союз чоловіка і жінки залишається незмінною, оскільки закріплена в Конституції України.

Реакція на критику

За словами спікера, саме положення, що викликали найбільшу критику, було виключено з фінальної версії документа.

Таким чином, оновлений проєкт не містить норм, які раніше стали предметом суспільної дискусії.