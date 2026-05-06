Новый Гражданский кодекс не позволит бизнесу "танцы на костях", - соавтор проекта

13:40 06.05.2026 Ср
2 мин
Какую роль в этом играет "добропорядочность"?
aimg Дмитрий Олейник aimg Дмитрий Левицкий
Фото: какие изменения для бизнеса в новом Гражданском кодексе (из открытых источников)

Понятие "добропорядочность" в новой редакции Гражданского кодекса Украины ограничит возможность бизнеса спекулировать на трагедиях и войне.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал соавтор новой редакции ГК, доцент кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко.

В действующем законодательстве Украины сейчас есть 19 упоминаний о "моральных принципах общества", на замену которым создали термин "добропорядочность". Девять упоминаний в Гражданском кодексе, а еще десять - в Семейном. Но в новом проекте они трансформировались в 45 упоминаний о "добропорядочности".

Как пояснил Хоменко, эти изменения имеют четкую цель и не являются проявлением "государственного патернализма, моральной инквизиции или чрезмерного морализаторства".

По его словам, в книге о праве интеллектуальной собственности новый термин упоминается четыре раза. Это касается требований к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и торговым маркам. Одна из целей этого нововведения - не позволить предпринимателям коммерциализировать трагедию.

"Ни для кого же не секрет, что у нас есть такие попытки зарегистрировать торговые марки с названиями: "Буча Комбуча", "Бахмут", "Призрак Киева" (это водка, если мне не изменяет память)", - привел примеры соавтор редакции.

Он также заверил, что авторы обновленного Гражданского кодекса не придумали ничего нового и не имеют целью маргинализацию правопорядка.

Обновление Гражданского кодекса

Парламент в конце апреля принял в первом чтении законопроект 15150 с обновленной редакцией Гражданского кодекса. Еще на моменте внесения в Раду документ вызвал критику со стороны общества. В частности, из-за разрешения браков с 14 лет при беременности или рождении ребенка. Однако к первому чтению это предложение из редакции Гражданского кодекса убрали.

Также в новой редакции ГК нормируется так называемый "гражданский брак", но четко определяется, что это союз мужчины и женщины. Такие изменения возмутили ЛГБТ-сообщество, которое годами требует разрешения на "гражданское партнерство".

Как заявлял вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, ко второму чтению проект нового Гражданского кодекса доработают. В правительстве хотят, чтобы документ получил одобрение общества.

