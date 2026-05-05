Новий Цивільний кодекс допрацюють, але попереду складні дебати, - Качка

21:01 05.05.2026 Вт
2 хв
В уряді прогнозують кількамісячну роботу над документом
aimg Роман Кот aimg Дмитро Левицький
Новий Цивільний кодекс допрацюють, але попереду складні дебати, - Качка Фото: Тарас Качка, віцепрем'єр з питань євроінтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Нову редакцію Цивільного кодексу допрацюють до другого читання в Верховній Раді. Документ повинен отримати схвалення суспільства.

Про це на брифінгу у Києві сказав віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у відповідь на питання РБК-Україна.

Як зазначив Качка, більшість критичних зауважень щодо нової редакції Кодексу стосуються книги про сімейне право.

"Тож зараз саме час між першим і другим читанням додати необхідні поправки, і вони будуть внесені, і перед голосуванням у другому читанні відбудуться справді складні інклюзивні дебати. Знадобиться кілька місяців, перш ніж він буде підготовлений, тому що єдиний спосіб забезпечити легітимність Цивільного кодексу та приватного права загалом - це його прийняття суспільством", - сказав він.

Дебати щодо проєкту нового Цивільного кодексу, за словами віцепрем'єра, насправді допомагають консолідувати всі питання, які необхідно вирішити в законодавстві.

"Але всі ці питання здебільшого пов’язані із сімейним правом, питаннями дискримінації, і ми, як уряд, справді прагнемо забезпечити належне врегулювання всіх цих тем українським законодавством", - резюмував Качка.

Цивільний кодекс оновлюють

Наприкінці квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні нову редакцію Цивільного кодексу України. Як пояснював ініціатор змін, спікер парламенту Руслан Стефанчук, чинний кодекс вже давно не відповідає реаліям, тож настав час його оновити.

Над документом, за словами Стефанчука, працювали впродовж семи років сотні юристів з усієї країни. Однак деякі норми запропонованої редакції викликали критику в суспільстві. Зокрема щодо "цивільного шлюбу" та розлучення.

Крім того, спершу в оновленому кодексі пропонувалося дозволити шлюб з 14 років у разі вагітності або народження дитини. Однак з редакції, яку ухвалили в першому читанні, ці зміни були виключені.

Більше про те, як новий Цивільний кодекс може змінити життя українців, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

