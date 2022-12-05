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Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 09:58
Новорічні свята: чи чекати українцям додаткових вихідних Фото: додаткових вихідних на Новий рік та Різдво в Україні не буде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Трьох додаткові вихідні на новорічні свята не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий Верховною радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята:

  • понеділок, 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво)
  • понеділок, 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік)
  • понеділок, 9 січня (перенесення вихідного з суботи, 7 січня, Різдво)

Нагадаємо, новим законом щодо оптимізації трудових відносин, ухваленим 1 липня, передбачено, що робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі. У Кодекс законів про працю (КЗпП) повернули стару норму.

Як повідомляло РБК-Україна, нормальна тривалість робочого часу в період дії воєнного стану може бути збільшена з 40 до 60 годин на тиждень. Але лише для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, згідно з КЗпП, в Україні встановлено такі святкові дні:

  • 1 січня - Новий рік
  • 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 1 травня - День праці
  • 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)
  • 28 червня - День Конституції України
  • 28 липня - День Української Державності
  • 24 серпня - День незалежності України
  • 14 жовтня - День захисників і захисниць України.
  • Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
  • 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове
  • один день (неділя) - Пасха (Великдень)
  • один день (неділя) - Трійця.

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