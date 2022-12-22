Новый год и Рождество: ждать ли украинцам дополнительных выходных

Из-за войны трех дополнительных выходных на рождественско-новогодние праздники не будет. В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Принятый в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией.

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего. Кроме того, не будет действовать распоряжение Кабмина "О переносе рабочих дней в 2022 году".

В мирное время в Украине должно быть три дополнительных выходных на новогодние праздники: