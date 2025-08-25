Новий рейтинг WTA та ATP: які місця займають українці перед стартом US Open-2025

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, WTA та ATP, оприлюднили оновлені рейтинги, що враховують результати турнірів, які завершилися 24 серпня. Зміни відбулися напередодні старту основної сітки останнього Грандслема 2025 року - US Open, на якому змагатимуться чотири українські тенісистки.
Про зміни у світовому рейтингу повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Women's Tennis Association.
Перед початком основної сітки US Open перша ракетка України Еліна Світоліна втратила дві сходинки і тепер перебуває на 15-й позиції світового рейтингу.
Марта Костюк та Даяна Ястремська, які останнім часом не брали участі у змаганнях, зуміли піднятися на одну позицію – відповідно, 28-ме та 31-ше місця.
Юлія Стародубцева зазнала поразки в першому колі турніру в Клівленді та опустилася на 68-му сходинку.
Натомість Ангеліна Калініна, яка досі відновлюється після травми, додала одну позицію – тепер вона 135-та.
У другій сотні рейтингу невеликий прогрес продемонструвала Дарія Снігур (171 місце), а Олександра Олійникова навпаки втратила позиції та займає 202-й рядок.
15. Еліна Світоліна (Україна) - 2726 (-2)
28. Марта Костюк (Україна) - 1656 (+1)
31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559 (+1)
68. Юлія Стародубцева (Україна) - 941 (+2)
135. Ангеліна Калініна (Україна) - 542 (+1)
171. Дарія Снігур (Україна) - 409 (+1)
202. Олександра Олійникова (Україна) - 364 (-11)
239. Анастасія Соболєва (Україна) - 306 (-12)
У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Іга Швьонтек піднялася на друге місце, обійшовши Коко Гофф. Жасмін Паоліні випередила Аманду Анісімову.
Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а десятку замикає казахстанка Єлєна Рибакіна.
У чоловічому тенісі головний прогрес показав Віталій Сачко. Він піднявся на п’ять позицій і тепер посідає 217-ме місце. Нагадаємо, що українець повернувся до кваліфікації US Open вперше за два роки, але поступився вже у стартовому матчі.
Олег Приходько опустився на 309-й рядок, а Олександр Овчаренко на 385-й. При цьому 21-річний В’ячеслав Бєлінський встановив особистий рекорд, піднявшись на 411-те місце завдяки перемозі на турнірі ITF у Польщі.
217. Віталій Сачко (Україна) - 253 (+5)
309. Олег Приходько (Україна) - 163 (-2)
385. Олександр Овчаренко (Україна) - 129 (-7)
411. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 116 (+31)
452 (450). Олексій Крутих (Україна) - 97 (-2)
487 (480). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 86 (-7)
493 (490). Вадим Урсу (Україна) - 84 (-3)
У першій десятці змін не відбулося, тут продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер, а найближчими переслідувачами залишаються Карлос Алькарас та Александер Звєрєв.
Основна сітка турніру у чоловічому та жіночому одиночному розрядах проходитиме з 24 серпня до 7 вересня.
Серед українок до основного етапу вже потрапили Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Першою з українок на корт вийшла Стародубцева, яка поступилася "нейтральній" Анні Блінковій.
Нагадаємо, що Овчаренко став переможцем парного турніру серії ITF M25 в Італії, і здобув свій 13-й парний титул у кар’єрі.
Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.