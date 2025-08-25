Новий рейтинг WTA та ATP: які місця займають українці перед стартом US Open-2025

Позиції українок у рейтингу WTA

Перед початком основної сітки US Open перша ракетка України Еліна Світоліна втратила дві сходинки і тепер перебуває на 15-й позиції світового рейтингу.

Марта Костюк та Даяна Ястремська, які останнім часом не брали участі у змаганнях, зуміли піднятися на одну позицію – відповідно, 28-ме та 31-ше місця.

Юлія Стародубцева зазнала поразки в першому колі турніру в Клівленді та опустилася на 68-му сходинку.

Натомість Ангеліна Калініна, яка досі відновлюється після травми, додала одну позицію – тепер вона 135-та.

У другій сотні рейтингу невеликий прогрес продемонструвала Дарія Снігур (171 місце), а Олександра Олійникова навпаки втратила позиції та займає 202-й рядок.

15. Еліна Світоліна (Україна) - 2726 (-2)

28. Марта Костюк (Україна) - 1656 (+1)

31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559 (+1)

68. Юлія Стародубцева (Україна) - 941 (+2)

135. Ангеліна Калініна (Україна) - 542 (+1)

171. Дарія Снігур (Україна) - 409 (+1)

202. Олександра Олійникова (Україна) - 364 (-11)

239. Анастасія Соболєва (Україна) - 306 (-12)

Світова десятка WTA

У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Іга Швьонтек піднялася на друге місце, обійшовши Коко Гофф. Жасмін Паоліні випередила Аманду Анісімову.

Лідирує "нейтральна" Аріна Сабалєнка, а десятку замикає казахстанка Єлєна Рибакіна.

Топ-10 WTA:

Аріна Сабалєнка - 11 225 очок Іга Швьонтек (Польща) - 7 933 (+1) Коко Гофф (США) - 7 874 (–1) Джессіка Пегула (США) - 4 903 Мірра Андрєєва - 4 733 Медісон Кіз (США) - 4 699 Чжен Ціньвень (Китай) - 4 433 Жасмін Паоліні (Італія) - 4 116 (+1) Аманда Анісімова (США) - 3 869 (–1) Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 3 283

Зміни для українців у рейтингу ATP

У чоловічому тенісі головний прогрес показав Віталій Сачко. Він піднявся на п’ять позицій і тепер посідає 217-ме місце. Нагадаємо, що українець повернувся до кваліфікації US Open вперше за два роки, але поступився вже у стартовому матчі.

Олег Приходько опустився на 309-й рядок, а Олександр Овчаренко на 385-й. При цьому 21-річний В’ячеслав Бєлінський встановив особистий рекорд, піднявшись на 411-те місце завдяки перемозі на турнірі ITF у Польщі.

217. Віталій Сачко (Україна) - 253 (+5)

309. Олег Приходько (Україна) - 163 (-2)

385. Олександр Овчаренко (Україна) - 129 (-7)

411. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 116 (+31)

452 (450). Олексій Крутих (Україна) - 97 (-2)

487 (480). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 86 (-7)

493 (490). Вадим Урсу (Україна) - 84 (-3)

Топ-10 рейтингу ATP

У першій десятці змін не відбулося, тут продовжує лідирувати італієць Яннік Сіннер, а найближчими переслідувачами залишаються Карлос Алькарас та Александер Звєрєв.

Топ-10 ATP: