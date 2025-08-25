RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Новый рейтинг WTA и ATP: какие места занимают украинцы перед стартом US Open-2025

Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Женская и мужская теннисные ассоциации, WTA и ATP, обнародовали обновленные рейтинги, учитывающие результаты турниров, которые завершились 24 августа. Изменения произошли накануне старта основной сетки последнего Грандслема 2025 года - US Open, на котором будут соревноваться четыре украинские теннисистки.

Об изменениях в мировом рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.

Позиции украинок в рейтинге WTA

Перед началом основной сетки US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла две ступеньки и теперь находится на 15-й позиции мирового рейтинга.

Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые в последнее время не принимали участия в соревнованиях, сумели подняться на одну позицию - соответственно, 28-е и 31-е места.

Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге турнира в Кливленде и опустилась на 68-ю строчку.

Зато Ангелина Калинина, которая до сих пор восстанавливается после травмы, добавила одну позицию - теперь она 135-я.

Во второй сотне рейтинга небольшой прогресс продемонстрировала Дарья Снигур (171 место), а Александра Олейникова наоборот потеряла позиции и занимает 202-ю строчку.

15. Элина Свитолина (Украина) - 2726 (-2)

28. Марта Костюк (Украина) - 1656 (+1)

31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559 (+1)

68. Юлия Стародубцева (Украина) - 941 (+2)

135. Ангелина Калинина (Украина) - 542 (+1)

171. Дарья Снигур (Украина) - 409 (+1)

202. Александра Олейникова (Украина) - 364 (-11)

239. Анастасия Соболева (Украина) - 306 (-12)

Мировая десятка WTA

В топ-10 произошли минимальные изменения. Ига Швьонтек поднялась на второе место, обойдя Коко Гофф. Жасмин Паолини опередила Аманду Анисимову.

Лидирует "нейтральная" Арина Сабаленка, а десятку замыкает казахстанка Елена Рыбакина.

Топ-10 WTA:

  1. Арина Сабаленка - 11 225 очков
  2. Ига Швьонтек (Польша) - 7 933 (+1)
  3. Коко Гофф (США) - 7 874 (-1)
  4. Джессика Пегула (США) - 4 903
  5. Мирра Андреева - 4 733
  6. Мэдисон Киз (США) - 4 699
  7. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4 433
  8. Жасмин Паолини (Италия) - 4 116 (+1)
  9. Аманда Анисимова (США) - 3 869 (-1)
  10. Елена Рыбакина (Казахстан) - 3 283

Изменения для украинцев в рейтинге ATP

В мужском теннисе главный прогресс показал Виталий Сачко. Он поднялся на пять позиций и теперь занимает 217-е место. Напомним, что украинец вернулся в квалификацию US Open впервые за два года, но уступил уже в стартовом матче.

Олег Приходько опустился на 309-ю строчку, а Александр Овчаренко на 385-ю. При этом 21-летний Вячеслав Белинский установил личный рекорд, поднявшись на 411-е место благодаря победе на турнире ITF в Польше.

217. Виталий Сачко (Украина) - 253 (+5)

309. Олег Приходько (Украина) - 163 (-2)

385. Александр Овчаренко (Украина) - 129 (-7)

411. Вячеслав Белинский (Украина) - 116 (+31)

452 (450). Алексей Крутых (Украина) - 97 (-2)

487 (480). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 86 (-7)

493 (490). Вадим Урсу (Украина) - 84 (-3)

Топ-10 рейтинга ATP

В первой десятке изменений не произошло, здесь продолжает лидировать итальянец Янник Синнер, а ближайшими преследователями остаются Карлос Алькарас и Александер Зверев.

Топ-10 ATP:

  1. Янник Синнер (Италия) - 11 480 очков
  2. Карлос Алькарас (Испания) - 9 590
  3. Александер Зверев (Германия) - 6 230
  4. Тейлор Фритц (США) - 5 575
  5. Джек Дрейпер (Великобритания) - 4 440
  6. Бен Шелтон (США) - 4 280
  7. Новак Джокович (Сербия) - 4 130
  8. Алекс де Минор (Австралия) - 3 545
  9. Карен Хачанов - 3 240
  10. Лоренцо Музетти (Италия) - 3 205

Основная сетка турнира в мужском и женском одиночном разрядах будет проходить с 24 августа по 7 сентября.

Среди украинок в основной этап уже попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Первой из украинок на корт вышла Стародубцева, которая уступила "нейтральной" Анне Блинковой.

Напомним, что Овчаренко стал победителем парного турнира серии ITF M25 в Италии, и добыл свой 13-й парный титул в карьере.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаМарта Костюк