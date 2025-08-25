Новый рейтинг WTA и ATP: какие места занимают украинцы перед стартом US Open-2025

Женская и мужская теннисные ассоциации, WTA и ATP, обнародовали обновленные рейтинги, учитывающие результаты турниров, которые завершились 24 августа. Изменения произошли накануне старта основной сетки последнего Грандслема 2025 года - US Open, на котором будут соревноваться четыре украинские теннисистки.
Об изменениях в мировом рейтинге сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Women's Tennis Association.
Перед началом основной сетки US Open первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла две ступеньки и теперь находится на 15-й позиции мирового рейтинга.
Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые в последнее время не принимали участия в соревнованиях, сумели подняться на одну позицию - соответственно, 28-е и 31-е места.
Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге турнира в Кливленде и опустилась на 68-ю строчку.
Зато Ангелина Калинина, которая до сих пор восстанавливается после травмы, добавила одну позицию - теперь она 135-я.
Во второй сотне рейтинга небольшой прогресс продемонстрировала Дарья Снигур (171 место), а Александра Олейникова наоборот потеряла позиции и занимает 202-ю строчку.
15. Элина Свитолина (Украина) - 2726 (-2)
28. Марта Костюк (Украина) - 1656 (+1)
31. Даяна Ястремская (Украина) - 1559 (+1)
68. Юлия Стародубцева (Украина) - 941 (+2)
135. Ангелина Калинина (Украина) - 542 (+1)
171. Дарья Снигур (Украина) - 409 (+1)
202. Александра Олейникова (Украина) - 364 (-11)
239. Анастасия Соболева (Украина) - 306 (-12)
В топ-10 произошли минимальные изменения. Ига Швьонтек поднялась на второе место, обойдя Коко Гофф. Жасмин Паолини опередила Аманду Анисимову.
Лидирует "нейтральная" Арина Сабаленка, а десятку замыкает казахстанка Елена Рыбакина.
В мужском теннисе главный прогресс показал Виталий Сачко. Он поднялся на пять позиций и теперь занимает 217-е место. Напомним, что украинец вернулся в квалификацию US Open впервые за два года, но уступил уже в стартовом матче.
Олег Приходько опустился на 309-ю строчку, а Александр Овчаренко на 385-ю. При этом 21-летний Вячеслав Белинский установил личный рекорд, поднявшись на 411-е место благодаря победе на турнире ITF в Польше.
217. Виталий Сачко (Украина) - 253 (+5)
309. Олег Приходько (Украина) - 163 (-2)
385. Александр Овчаренко (Украина) - 129 (-7)
411. Вячеслав Белинский (Украина) - 116 (+31)
452 (450). Алексей Крутых (Украина) - 97 (-2)
487 (480). Эрик Ваншельбойм (Украина) - 86 (-7)
493 (490). Вадим Урсу (Украина) - 84 (-3)
В первой десятке изменений не произошло, здесь продолжает лидировать итальянец Янник Синнер, а ближайшими преследователями остаются Карлос Алькарас и Александер Зверев.
Основная сетка турнира в мужском и женском одиночном разрядах будет проходить с 24 августа по 7 сентября.
Среди украинок в основной этап уже попали Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
Первой из украинок на корт вышла Стародубцева, которая уступила "нейтральной" Анне Блинковой.
Напомним, что Овчаренко стал победителем парного турнира серии ITF M25 в Италии, и добыл свой 13-й парный титул в карьере.
