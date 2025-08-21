ua en ru
Не обійшлося без "нейтральних": Світоліна, Костюк та ще дві українки отримали суперниць на старті US Open-2025

Нью-Йорк, Четвер 21 серпня 2025 21:13
Не обійшлося без "нейтральних": Світоліна, Костюк та ще дві українки отримали суперниць на старті US Open-2025 Фото: Еліна Світоліна в 12-й раз виступить на першості США (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

21 серпня в Нью-Йорку відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату США-2025 в жіночому одиночному розряді.

Про його результати повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чотири українки та їхні суперниці

Україну на "мейджорі" в Нью-Йорку представлять чотири тенісистки: Еліна Світоліна (№13 WTA), Марта Костюк (№29 WTA), Даяна Ястремська (№32 WTA) та Юлія Стародубцева (№66 WTA).

У першому колі на нас чекають такі протистояння.

Еліна Світоліна – Анна Бондар (Угорщина, №96 WTA)

Лідерка вітчизняного тенісу у 12-й раз виступить на турнірі в Нью-Йорку. Свій найкращий результат вона показала у 2019 році, коли дійшла до півфіналу. У попередньому сезоні українка зупинилася у третьому колі.

Це буде третє протистояння Світоліної та Бондар. Попередні дві зустрічі, які завершилися перемогами українки, також пройшли в рамках "мейджорів" поточного сезону: в другому колі "Ролан Гаррос" та на старті "Вімблдона".

Марта Костюк – Кеті Бултер (Велика Британія, №48 WTA)

Костюк шостий сезон поспіль зіграє в основній сітці змагань. Двічі українська тенісистка доходила до третього раунду – в 2020 році і в минулому сезоні.

Проти Бултер Марта грала тільки один раз: у 2024 році в фіналі змагань WTA 500 у Сан-Дієго українка зазнала поразки в трьох сетах.

Даяна Ястремська – Анастасія Павлюченкова (№44 WTA)

Ястремська всьоме візьме участь в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Шість років тому їй вдалося дійти до третього кола. У попередньому сезоні українка програла на старті.

Ястремська і Павлюченкова раніше перетиналися один раз: у 2019 році українка поступилася "нейтралці" на турнірі WTA 500 в Осаці.

Юлія Стародубцева – Анна Блінкова (№78 WTA)

Юлія минулого року дебютувала в основній сітці US Open, подолавши кваліфікаційний етап, і поступилася в першому колі.

З "нейтральною" Блінковою раніше не зустрічалась.

Матчі першого кола стартують 24 серпня.

Національний тенісний центру імені Біллі Джин Кінг (фото: Вікіпедія)

US Open-2025: що відомо

145-й розіграш Відкритого чемпіонату США з тенісу – щорічного професійного турніру серії Грендслем, що проходить у Нью-Йорку на кортах Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг. Турнір традиційно є останнім з чотирьох "мейджорів".

Змагання проходять на хардових кортах із покриттям Laykold. Турнір включає чоловічі та жіночі одиночні і парні розряди, змішаний парний розряд, а також юніорські турніри та змагання серед спортсменів на візках.

Загальний призовий фонд Відкритого чемпіонату США-2025 становить 90 млн доларів, що на 15 млн більше, ніж минулого сезону. Така сума призових стане найбільшою в історії тенісу, розіграною за один турнір.

Переможці одиночних розрядів отримають по 5 млн, на 39% більше, ніж торік.

Формат змагань

  • Одиночні розряди – 128 учасників серед чоловіків і жінок.
  • Парні розряди – 64 команди.
  • Мікст – 32 команди.

Людмила Кіченок та Олена Остапенко – переможці US Open-2024 (usopen.org)

Чинні чемпіони US Open

Чоловічий одиночний розряд – Яннік Сіннер (Італія).

Жіночий одиночний розряд – Аріна Соболенко.

Чоловічий парний розряд – Макс Перселл / Джордан Томпсон (Австралія).

Жіночий парний розряд – Людмила Кіченок (Україна) / Олена Остапенко (Латвія).

Змішаний парний розряд – Сара Еррани / Андреа Вавассорі (Італія).

Раніше ми повідомили, де і коли дивитися US Open-2025 з українським коментарем.

Також читайте про унікальне досягнення Костюк у топ-100 WTA.

