Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 9 листопада, склали 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 308720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та підбили 15 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 308720 (+1080) осіб ліквідовано;

танків - 5316 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 10014 (+18) од.;

артилерійських систем - 7475 (+36) од.;

РСЗВ - 875 (+3) од.;

засоби ППО - 577 (+5) од.;

літаків - 322 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5593 (+26) од.;

крилаті ракети - 1557 (+1) од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9853 (+39) од.;

спеціальна техніка - 1059 (+5) од.

Ситуація на фронті

Наші захисники відбили 30 атак противника на Бахмутському напрямку, наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку, та уразили 8 артилерійських засобів противника.

Крім цього, українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі. Попередньо, українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботиного та Вербового протягом останніх кількох днів.

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