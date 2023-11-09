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SuperCam і ZALA. Українські воїни знищили три ворожі безпілотники на фронті (відео)

Україна, Четвер 09 листопада 2023 16:22
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SuperCam і ZALA. Українські воїни знищили три ворожі безпілотники на фронті (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України за один день виявили та збили три ворожі безпілотники на полі бою. Процес знищення одного з них вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Підрозділ протиповітряної оборони Миколаївських десантників за день збив три ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог постійно намагається вести повітряну аеророзвідку в ближніх тилах українських десантників, застосовуючи для цього безпілотні літальні апарати оперативно тактичного рівня.

Утім, на заваді російським окупантам стоять підрозділи ППО 79 окремої десантно-штурмової бригади. Так, за день десантниками-зенітникам було знищено 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня: 2 - SuperCam і ZALA.

Десантники не вперше знищують ворожі дрони

А п'ятьма днями раніше десантниками 79-ки було знищено ще два ворожих безпілотники: ZALA і SuperCam.

Загальна цифра приземлених "пташок" ворога - 5 БПЛА протягом п'яти днів.

Українські війська знищують російські дрони

Бійці ЗСУ регулярно захищають українське небо від ворожих дронів і безпілотників.

Нещодавно українські військові збили ворожий дрон у Дніпропетровській області. Йдеться про "Орлан-10".

Також українські бійці збили ворожий "шахед" у Дніпропетровській області. Він зміг долетіти до Синельниківського району.

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