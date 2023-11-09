Новый рекорд. Бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь: видео

Спецназовцы подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники", - пишет пресс-служба. Среди уничтоженных целей: 8 танков;

3 САУ "Мста-С";

3 гаубицы "Д-30";

1 ББМ;

5 укреплений с по меньшей мере 17 российскими пехотинцами. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных. Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых: 2 SuperCam;

ZALA.