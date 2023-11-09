Новый рекорд. Бойцы СБУ уничтожили 20 российских целей за ночь: видео
Спецназовцы подразделения ЦСО "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" установили рекорд по количеству уничтоженной российской техники за ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Наши спецназовцы устроили настоящий ад российским оккупантам. И рассеяли тьму огнем сожженной вражеской техники", - пишет пресс-служба.
Среди уничтоженных целей:
- 8 танков;
- 3 САУ "Мста-С";
- 3 гаубицы "Д-30";
- 1 ББМ;
- 5 укреплений с по меньшей мере 17 российскими пехотинцами.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 8 ноября, потери российских террористов составили 1080 единиц живой силы. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 308 720 военных.
Между тем подразделение противовоздушной обороны Николаевских десантников в течение дня уничтожило три вражеских беспилотника, среди которых:
- 2 SuperCam;
- ZALA.
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