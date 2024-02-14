Новий "Рамштайн" без Остіна? Що відомо про зустріч союзників України

Програма зустрічі

Чергові переговори "Рамштайн" було анонсовано на 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі - за день до зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

У графіку заходів зазначено, що о 12:00 (за Києвом) почнеться пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга. О 14:30 очікується приїзд міністрів та їх короткі заяви, о 15:30 почнеться засідання Контактної групи з питань оборони України.

Переговори союзників пройдуть у змішаному форматі (віртуально та особисто).

Чи буде представник США на "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін планував очолити "Рамштайн" особисто в Брюсселі, але 12 лютого стало відомо, що він не буде присутнім на засіданні через госпіталізацію.

Втім Остін все ж може приєднатися до союзників по відеозв'язку. У пресслужбі Пентагону повідомили, що міністр "планує взяти участь у засіданні" в онлайн-форматі. Але це залежить від його здоров'я під час зустрічі.

До того ж в оборонному відомстві наголосили, що на "Рамштайні-19" від американської сторони братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Нагадаємо, у грудні 2023 в очільника Пентагону виявили рак. 1 січня Ллойд Остін був госпіталізований через ускладнення після планової медичної процедури. В середині січня міністр повернувся до роботи, але 12 лютого він знов потрапив до лікарні через проблему з січовим міхуром.

Зміна формату. "Рамштайн" хочуть інтегрувати до НАТО

Напередодні засідання у ЗМІ з'явилася інформація, що НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні.

Це стане зміною формату роботи Контактної групи, оскільки раніше Альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур Альянсу. Відповідне рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

У НАТО побоюються, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Допомога від союзників

Затримка фінансування від США

"Рамштайн-19" відбудеться на тлі невизначеності з допомогою від США. Законопроєкт щодо фінансування військових потреб України та Ізраїлю не можуть ухвалити в Конгресі протягом майже чотирьох місяців.

Проте 13 лютого 2024 у цьому питанні з'явився прогрес. Сенат затвердив версію проєкту закону, що передбачає виділення понад 60 млрд доларів для України. Щоб закон набув чинності, він ще має пройти голосування в Палаті представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.

При цьому спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон виступає з критикою законопроєкту та може не виносити його на розгляд Палати.

Зі свого боку президент Джо Байден закликав Палату представників "негайно вжити заходів" та відправити законопроєкт йому на підпис. За його словами, США більше не можуть собі дозволити чекати, оскільки ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні.

"Ми вже бачимо повідомлення про те, що у українських військ закінчуються боєприпаси на передовій, у той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про поневолення українського народу", - додав президент.

Він уточнив, що якщо США не виступлять проти тиранів, які хочуть завоювати своїх сусідів, то наслідки для національної безпеки країни будуть значними, а союзники візьмуть це до уваги.

Передача F-16

На "Рамштайні" 14 лютого буде представлено доповідь про передачу винищувачів F-16. Як повідомила посол України при НАТО Наталія Галібаренко, за підсумками засідання, ймовірно, буде озвучено терміни, коли літаки з'являться в українському небі.

"Можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися", - зазначила Галібаренко.

Вона зазначила, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками. Також ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки, та підготовка інфраструктури.

У США та НАТО обговорюють збільшення виробництва зброї для України

Наприкінці січня очільник Пентагону Ллойд Остін на генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провели переговори щодо військової допомоги Україні, зокрема про необхідність швидко збільшити виробництво зброї.

Остін та Столтенберг підкреслили важливість збереження єдності НАТО у підтримці України. Також вони погодилися, що критично важливим є швидке збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.

У Франції обіцяють розширення допомоги

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь за тиждень до "Рамштайну" заявив, що його країна має намір не лише збільшити фінансування допомоги Україні, а й розширити коло озброєння, що надається.

"Це зобов'язання (про військову допомогу Україні - ред.), очевидно, збільшуватиметься, але не лише з погляду виділених фінансів, а й з погляду характеру озброєння, яке, очевидно, має бути найвищого стандарту, необхідним для того, щоб українці могли себе захистити", - додав Атталь.

Глава французького уряду нагадав, що його країна передає Україні озброєння останнього покоління. Зокрема, це далекобійні ракети Scalp, гаубиці Caesar, легкі танки AMX-10 RC, а також бомби AASM.

Як пройшов попередній "Рамштайн"

Минуле засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 23 січня онлайн.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення". Він заявив, що союзникам необхідно зосередитись на довгострокових потребах України.

Міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні Контактної групи розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву. Він зазначив, що достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічного обслуговування та запасних частин "є критично важливою складовою успіху", але прорив буде можливим завдяки впровадженню інновацій та технологічному прогресу.

За підсумками засідання речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала та яка допоможе вражати ворога та логістичні вузли.